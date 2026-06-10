В Кедровом три часа тушили загоревшийся жилой дом

За сутки в Томской области потушено семь пожаров Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Рано утром 9 июня в селе Пудино, в окрестностях города Кедровый, загорелся одноэтажный жилой дом и надворные постройки — баня и дровяник. В региональном управлении МЧС сообщили, чтобы справиться с пламенем, пожарным потребовалось около трех часов.

В результате пожара обгорели и обрушились обрешетки крыш дома и надворных построек, обгорели стены. Общая площадь, пройденная огнем, составила 68 квадратных метров.

Причина возгорания еще не установлена. Люди не пострадали.

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