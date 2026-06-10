У жителя томского села Плотниково за нетрезвое вождение конфискован автомобиль

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП
Прокуратура Томской области сообщила о новом случае конфискации автомобиля в пользу государства за нетрезвое вождение.
Суд в Бакчарском районе вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя села Плотниково. В феврале мужчина после застолья в гостях, сел нетрезвым за руль и поехал домой. По дороге его остановили сотрудники Госавтоинспекции. Выяснилось, что автомобилиста ранее его уже останавливали и наказывали за нетрезвое вождение. И если наказание за первую нетрезвую поездку регулируется статьей Кодекса РФ об административных правонарушениях, то при повторной остановке в отношении пьяного водителя возбуждают уголовное дело.
Приговор суда — 200 часам обязательных работ и временное лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Принадлежащий жителю села автомобиль «Киа Сид» конфискован в доход государства.
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