ТПУ сообщил о кончине профессора Владимира Вавилова

Томский политехнический университет сообщил о кончине доктора технических наук, профессора Владимира Платоновича Вавилова. Заведующий лабораторией скончался после продолжительной болезни на 77-м году жизни.
В университете Владимир Вавилов в разное время занимал должности заведующего лабораторией НИИ интроскопии, заведующего кафедрой автоматизации теплоэнергетических процессов Теплоэнергетического факультета, проректора ТПИ (ныне ТПУ) по научной работе. По настоящее время являлся заведующим научно-производственной лабораторией «Тепловой контроль».
Основное научное направление, которое развивал Владимир Платонович, связано с разработкой теории, методик и аппаратуры теплового неразрушающего контроля качества материалов и изделий. Результаты его работ используются в отраслях специального машиностроения, при испытаниях тепловой защиты космических аппаратов и корпусов самолетов.
Руководство и коллектив ТПУ выражают глубочайшие соболезнования родным и близким профессора Вавилова. О дате и месте прощания вуз сообщит позже.
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