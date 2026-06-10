ТПУ сообщил о кончине профессора Владимира Вавилова

С помощью теплового дефектоскопа, разработанного при участии профессора Вавилова, можно выявить повреждения в самолетных конструкциях. Фото: ТПУ

Томский политехнический университет сообщил о кончине доктора технических наук, профессора Владимира Платоновича Вавилова. Заведующий лабораторией скончался после продолжительной болезни на 77-м году жизни.

В университете Владимир Вавилов в разное время занимал должности заведующего лабораторией НИИ интроскопии, заведующего кафедрой автоматизации теплоэнергетических процессов Теплоэнергетического факультета, проректора ТПИ (ныне ТПУ) по научной работе. По настоящее время являлся заведующим научно-производственной лабораторией «Тепловой контроль».

Основное научное направление, которое развивал Владимир Платонович, связано с разработкой теории, методик и аппаратуры теплового неразрушающего контроля качества материалов и изделий. Результаты его работ используются в отраслях специального машиностроения, при испытаниях тепловой защиты космических аппаратов и корпусов самолетов.

Руководство и коллектив ТПУ выражают глубочайшие соболезнования родным и близким профессора Вавилова. О дате и месте прощания вуз сообщит позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Декада дождей начнется в Томской области 12 июня

В Томске закрыт проезд по участку переулка Мариинский

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru