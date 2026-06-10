Декада дождей начнется в Томской области 12 июня

Период дождей в регионе продлится около десяти дней Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

По информации томского ЦГМС, в пятницу, 12 июня, в Томской области днем повсеместно возможны кратковременные дожди, грозы; при грозах — местами сильные дожди.

Погодные сервисы также прогнозируют приближение периода дождей. По данным портала «Гисметео», осадки разной степени интенсивности начнутся в регионе в ближайшую пятницу. Дожди будут идти каждый день вплоть до воскресенья, 21 июня. Аномальной жары, выше +30 градусов, в этот период не ожидается. Температура воздуха составит +23, +26 градусов.

Портал «Яндекс.Погода» сообщил, что осадки в регионе начнутся уже в четверг, 11 июня. Правда, в прогнозе речь идет о небольших дождях.

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