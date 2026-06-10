Юная томичка взяла кредит и отдала деньги мошенникам

Горожанке объявили, что взломан ее аккаунт на «Госуслугах» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Трижды мошенники позвонили восемнадцатилетней томичке, чтобы убедить ее расстаться с деньгами. О новом случае обмана сообщили в региональном УМВД.

По информации полиции, сначала юной горожанке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником оператора мобильной связи. Он убедил девушку в необходимости продлить договор на услуги сотовой связи, для этого нужно было продиктовать код из SMS-сообщения.

Далее позвонил аферист №2, назвавший себя сотрудником службы безопасности портала «Госуслуги», и объявивший о взломе аккаунта томички. На этом этапе с девушкой связался «специалист банковской системы».

Он сообщил, что на имя жительницы Томска оформлен кредит, чтобы его погасить, нужно полностью исчерпать свой кредитный лимит, то есть оформить новый заем и перевести деньги по указанным реквизитам. Девушка выполнила все инструкции и отправила на указанный ей счет около 50 тысяч рублей.

В Кузбассе мошенники заставили 71-летнюю жительницу Новокузнецка лететь в Москву и отдавать свои сбережениям курьерам в столице, сообщило издание «Сибдепо». Пенсионерку убедили в том, что она должна помочь правоохранительным органам.

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