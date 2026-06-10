В Томской области действует семь лесных пожаров

С 5 июня введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в лесах на территории Верхнекетского района Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области по данным на утро среды, 10 июня, действует семь лесных пожаров. В департаменте лесного хозяйства уточнили, что очаги расположены на территории Верхнекетского, Первомайского и Парабельского лесничеств.

За последние 24 часа в регионе ликвидировано четыре лесных пожара, в том числе, один — в Верхнекетском лесничестве. В этом районе с 5 июня введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за лесных пожаров.

С начала мая в регионе действует особый противопожарный режим, что означает полный запрет на использование открытого огня. По состоянию на 10 июня класс пожарной опасности в томских лесах по условиям погоды — 3,6 (это средняя пожарная опасность).

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