Пост – время молитвы и духовной работы над собой Фото: Елена Белоусова.

Православные жители Томской области вступили в Петров пост, который в 2026 году продлится до 11 июля включительно. В томской епархии РПЦ уточнили, что пост в честь святых апостолов Петра и Павла установлен в память о том, как апостолы постились перед евангельской проповедью по всему миру.

В течение нескольких недель верующие не смогут включать в свой рацион мясо, молочные продукты и яйца, но в отдельные дни допускается рыба. Петров пост, как и любой другой, не просто ограничения в пище, это время для глубокой внутренней работы и духовного очисщения.

Продолжительность Петрова поста

Продолжительность этого поста может составлять от восьми дней до шести недель. Дело в том, что Петров пост является частично подвижным — он начинается спустя неделю после Дня Святой Троицы, которая, в свою очередь, зависит от даты празднования Пасхи. Завершением Петрова поста всегда является праздник апостолов Петра и Павла. Это непереходящий праздник, который отмечается 12 июля, а Пасха и Троица — праздники переходящие. Поэтому, если Пасха ранняя, то Петров пост длинный, а если поздняя, то — короткий. Самый продолжительный Петров пост длится шесть недель, а самый короткий — неделю и один день.

Что можно есть?

Петров пост менее строгий, чем, например, Великий. Главное ограничение — отказ от продуктов животного происхождения: мяса, молока и яиц. Церковный устав предписывает еженедельно — по средам и пятницам — воздерживаться от рыбы. В субботние и воскресные дни этого поста, а также в дни памяти какого-либо великого святого или дни храмового праздника рыба разрешается.

Что нельзя делать в Петров пост?

В предстоящие шесть недель православным запрещено устраивать застолья, предаются шумным развлечениям. Следует избегать уныния, осуждения, конфликтов, недобрых мыслей и слов. В Петров пост нельзя венчаться. Церковь призывает отложит торжество брака до окончания поста. Основной смысл поста – подготовка верующих к празднованию памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

История поста

Первые упоминания об этом посте встречаются в письменных источниках III века, в частности в «Апостольских постановлениях». Изначально Петров пост назывался постом Пятидесятницы и предназначался как утешение для тех христиан, которые по каким-то причинам, например, из-за путешествий или болезни не смогли соблюдать предшествующий ему Великий пост. Петров пост — единственный, который заканчивается днем памяти конкретных святых, Петра и Павла, а не событиями из жизни Христа или Богородицы.

В томской епархии РПЦ поздравили всех жителей региона с началом поста и пожелали помощи Божией в этом духовном и телесном подвиге.

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