В Томской области за два месяца произошло девятнадцать ДТП с участием диких животных

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Томской области выросло количество ДТП с участием диких животных. Департамент охотничьего и рыбного хозяйства сообщил, что только за два последних месяца в регионе произошло девятнадцать таких аварий: в них пострадали лоси, косули, бобр и медведь. Животные погибли, автомобили получили повреждения. Среди людей погибших нет.
Почти все столкновения с животными происходят в темное время суток, когда из-за плохой видимости избежать аварии сложно.
Водителям рекомендуют снижать скорость в зонах действия дорожного знака «Дикие животные»; на загородных трассах, если нет встречных машин, включать дальний свет для лучшей видимости.
При ДТП с диким животным следует остановиться, включить аварийную сигнализацию, установить знак аварийной остановки и позвонить в Госавтоинспекцию.
Если животное не погибло, подходить к нему не рекомендуется.
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