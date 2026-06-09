В Томской области за два месяца произошло девятнадцать ДТП с участием диких животных

Почти все столкновения с животными происходят в темное время суток Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области выросло количество ДТП с участием диких животных. Департамент охотничьего и рыбного хозяйства сообщил, что только за два последних месяца в регионе произошло девятнадцать таких аварий: в них пострадали лоси, косули, бобр и медведь. Животные погибли, автомобили получили повреждения. Среди людей погибших нет.

Почти все столкновения с животными происходят в темное время суток, когда из-за плохой видимости избежать аварии сложно.

Водителям рекомендуют снижать скорость в зонах действия дорожного знака «Дикие животные»; на загородных трассах, если нет встречных машин, включать дальний свет для лучшей видимости.

При ДТП с диким животным следует остановиться, включить аварийную сигнализацию, установить знак аварийной остановки и позвонить в Госавтоинспекцию.

Если животное не погибло, подходить к нему не рекомендуется.

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