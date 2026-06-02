Медведица чаще всего воспринимает появление человека как угрозу для детеныша Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области к людям вышла медведица с медвежонком. В областном департаменте охотничьего и рыбного хозяйства уточнили, что инцидент произошел на территории Первомайского района. Местный охотовед снял на видео, как по дороге бежит медведица вместе с медвежонком.

В департаменте напомнили несколько важных моментов, о которых следует помнить при встрече с хищниками. Водителям в Первомайском районе стоит сбавлять скорость. Хищники часто выходят к дороге, особенно в утренние и вечерние сумерки.

Видео: Облдепартамент охотничьего и рыбного хозяйства

Если вы встретили медведицу с медвежонком — ни в коем случае не подходите к ним, не кричите и не пытайтесь привлечь их внимание. Медведица воспримет это как угрозу для детеныша и может быть крайне агрессивна.

Поскольку зверей, в том числе, хищников к людям привлекает в основном запах еды, не стоит оставлять мусор и пищевые отходы на обочинах и в лесу.

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru