Дожди и грозы синоптики прогнозируют только в районах области Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Очередной жаркий день прогнозируют в регионе синоптики томского ЦГМС. В районах области ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, грозы, ночью и утром — местами туманы.

Ветер юго-восточный, при грозах порывы могут достигать до 17 м/с. Температура воздуха в области ночью составит +12…+17 °С, днем ожидается жара до +28…+33 градусов.

В Томске существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный с порывами до 13 м/с. Предстоящей ночью в областном центре температура воздуха составит +15…+17 °С, днем воздух прогреется до +29…+31 градусов.

В томском ЦГМС уточнили, что период аномально жаркой погоды местами по области сохранится до 17 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Православные томичи вступили в Петров пост: Что строго запрещено

Томичам объяснили, почему их оставили без фонтана в День города

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru