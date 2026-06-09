Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП
Очередной жаркий день прогнозируют в регионе синоптики томского ЦГМС. В районах области ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, грозы, ночью и утром — местами туманы.
Ветер юго-восточный, при грозах порывы могут достигать до 17 м/с. Температура воздуха в области ночью составит +12…+17 °С, днем ожидается жара до +28…+33 градусов.
В Томске существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный с порывами до 13 м/с. Предстоящей ночью в областном центре температура воздуха составит +15…+17 °С, днем воздух прогреется до +29…+31 градусов.
В томском ЦГМС уточнили, что период аномально жаркой погоды местами по области сохранится до 17 июня.
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