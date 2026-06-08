В Томской области 8 июня началась сокращенная рабочая неделя

В ближайшую пятницу идти на работу томичам не придется Фото: Елена Белоусова.

Продолжительность начавшейся 8 июня рабочей недели составит четыре дня вместо привычных пяти. 12 июня в стране отмечается государственный праздник — День России. В 2026 году он выпадает на пятницу, поэтому сложных переносов не будет: работающих томичей ждут нерабочий праздничный день в пятницу, 12 июня, а затем обычные суббота и воскресенье, 13 и 14 июня.

12 июня 1990 года на съезде народных депутатов РСФСР приняли декларацию о государственном суверенитете, которая провозглашала приоритет российской Конституции над законами Союза. Праздник иногда называют Днем независимости. Это выражение использовал президент Борис Ельцин. Обращаясь к россиянам в 1993 году, он сказал: «С праздником вас, дорогие россияне, с Днем независимости, с Днем России!».

В ноябре День народного единства подарит жителям Томской области один выходной 4 ноября в 2026 году — это среда. Рабочая неделя осенью разделится на две части и продлится четыре дня.

Еще одна короткая неделя ожидается в самом конце декабря.

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