Красноярские авиапожарные покидают Томскую область

Весенний пик лесопожарного сезона в стране пройден Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Авиапожарные из Красноярского края покидают Томскую область. В минувшие выходные 22 сотрудника федерального резерва «Авиалесоохраны» и вертолет были направлены в Томскую область, чтобы помочь местным специалистам потушить два лесных пожара на территории Верхнекетского лесничества.

В Верхнекетском районе в условиях дефицита осадков и жары до +30°С и выше сформировался чрезвычайный класс пожарной опасности в лесах. С задачей томские и красноярские авиапожарные справились, обстановка стабилизирована.

Рослесхоз также объявил, что весенний пик лесопожарного сезона в стране пройден. Наибольшие риски пожарной опасности в лесах летом прогнозируются в регионах Дальнего Востока и Сибири. В их числе: Республика Тыва, Иркутская область, Красноярский край, Республика Бурятия, Забайкальский край, Республика Саха (Якутия). Томская область в сообщении федерального агентства лесного хозяйства не фигурирует.

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