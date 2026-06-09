В Томской области действуют три лесных пожара

В Томской области действует особый противопожарный режим Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Три лесных пожара действуют в Томской области во вторник, 9 июня. Два из них локализованы, уточнили в областном департаменте лесного хозяйства. Лес горит на территории Колпашевского лесничества.

По состоянию на 9 июня класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 3,7 (это средняя пожарная опасность). За прошедшие сутки в регионе ликвидировано два лесных пожара — в Верхнекетском и Парабельском лесничествах.

Жителям региона при обнаружении возгораний или задымлений в лесу следует звонить на круглосуточную горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.

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