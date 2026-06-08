Томичей бесплатно напоили в горсаду, но ставить питьевые фонтанчики не планируют

Томичи спасались от обезвоживания при +32 °С. Фото: создано по запросу «КП» нейросетью

В День города — 2026 гуляющим под палящим солнцем томичам сделали приятный охлаждающий сюрприз. Одна из местных компаний разместила рядом с Новособорной площадью четыре кулера, люди бесплатно пили на протяжении всего праздника. Об этом «КП-Томск» рассказала местная жительница Людмила. Издание выяснило, не собираются ли власти установить в общественных пространствах на постоянной основе питьевые фонтанчики.

День города, 7 июня, окрестности Новособорной площади. Фото: Людмила Ковалева

«Я удивилась, когда увидела, что мы можем бесплатно пить сколько хотим. Это оказалось очень кстати в такой зной, вчера было +32 градуса. Дети еще и обливались из стаканчиков, здорово получилось!», — поделилась Людмила К.

Как уточнил представитель компании, сделавшей томичам подарок, за 11 часов люди выпили целый куб воды.

В последние годы летние сезоны в Томске стали аномально жаркими. В связи с этим издание расспросило администрацию о возможности установить в городе миниатюрные фонтаны или краны с доступной питьевой водой. Такая практика есть в различных городах России.

Такие питьевые фонтанчики в Томске пока не появятся Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Установка питьевых фонтанчиков — достаточно трудоемкий и финансово затратный процесс. Поскольку он требует подключения к сетям водоснабжения, а также ежедневного ухода за чашами, его монтаж в текущем году не планируется», — ответили в мэрии на вопрос редакции.

Остается надеяться, что при улучшении экономической ситуации в Сибирских Афинах все-таки появятся точки с доступным питьем. А пока — томичей порадовали открытием нового сухого фонтана в Сквере студенческих студотрядов. Это событие также приурочили к 422-летию города.

Сквер студенческих отрядов на улице Красноармейской Фото: Пресс-служба мэрии Томска.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Томск» опубликовала фоторепортаж с праздника Шахматы, волейбол, мастер-классы: томичи встречают День города, несмотря на жару.

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