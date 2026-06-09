Категория «М»: томичам напомнили о водительских правах для скутеров и мопедов

За отсутствие мотошлема водителя могут оштрафовать Фото: Ольга ЮШКОВА.

Госавтоинспекция Томской области напомнила требования закона для водителей скутеров и мопедов. «Летом на дорогах вновь появились скутеры и мопеды. А вместе с ними и заблуждение, что техника с двигателем до 50 кубов — это почти как велосипед», — отметили в ведомстве.

В Госавтоинспекции уточнили, что для управления мопедом или скутером с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров или электромотором мощностью от 0,25 до 4 киловатт включительно, нужно водительское удостоверение. Достаточно категории «М», получить которую можно с 16 лет. При наличии любой другой категории, например, «А» или «В», дополнительно оформлять категорию «М» не нужно.

Скутеры и мопеды до 50 кубических сантиметров в настоящее время регистрировать в ГАИ не требуется, нет необходимости проходить техосмотр владельцам этих транспортных средств.

Водитель мопеда или скутера обязан двигаться по правому краю проезжей части или по полосе для велосипедистов и всегда в мотошлеме. Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области мать накопила долг по алиментам более шести миллионов рублей

Жара в Томской области немного ослабнет к 12 июня: прогноз погоды на неделю

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru