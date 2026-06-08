Почти 10 миллиардов рублей пособий и пенсий получат жители Томской области в июне

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В июне 2026 года через региональное отделение СФР разнообразные выплаты получат более 350 тысяч жителей Томской области. Около 87% перечислений придутся на пенсии, еще 13% — это пособия семьям с детьми и другие меры социальной поддержки.
Пенсии по линии СФР в Томской области в июне будут зачисляться 5, 10, 15 и 19 числа.
Выплаты семьям с детьми и иные пособия в июне планируется перечислять по особому графику.
Уже отправлены получателям единое пособие беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет, а также выплаты из средств материнского (семейного) капитала. В начале месяца неработающие родители получили ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.
Другие меры соцподдержки (ежемесячные денежные выплаты, компенсации, выплаты людям с инвалидностью и участникам СВО) жители региона получат в соответствии с действующим графиком перечислений в течение месяца.
Общая сумма пенсий и пособий для жителей Томской области в июне составит 9,7 миллиардов рублей.
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