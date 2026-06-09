Кратковременный дождь и ветер немного ослабят жару в регионе Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Такая погода ожидается в Томске и области во вторник, 9 июня. Синоптики томского ЦГМС прогнозируют юго-восточный ветер с порывами до 12 м/с. При грозах порывы ветра могут усилиться до 17 м/с.

Температура воздуха в области днем составит +27…+32 градусов.

В Томске в дневные часы ожидается +29…+31 градус.

Ранее сообщалось, что период аномальной жары в регионе продлится до 11 июня. Метеорологи томского гидрометцентра уточнили, что воздух будет прогреваться до +32 градусов до четверга включительно.

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