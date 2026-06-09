Жители нескольких домов в Томске 9 июня на весь день останутся без холодной воды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Во вторник, 9 июня, холодную воду отключат в нескольких домах Октябрьского района Томска.
Ресурсоснабжающая организация анонсировала работы по замене аварийной запорной арматуры на улице Мичурина. Воды не будет с 9.00 до 22.00 в домах на улицах Беринга, Мичурина и Лазо. Кроме того, под отключения попали два дома в переулке Сергея Лазо.
На 15 июня запланировано отключение воды в пятнадцати домах на улице Елизаровых. В этом случает отключить ресурс понадобится для переключения абонентов на вновь построенный участок водопроводной линии.
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