Полиция Асино проверит владельца табуна по статье за жестокость к животным

Местные жители готовят заявление в полицию Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Асино разгорается скандал вокруг ситуации с систематическим нарушением правил содержания и ухода за животными. Как пишет телеграм-канал «Регион-70 Томск» власти готовят обращение в органы внутренних дел в отношении собственника животных по факту жестокого обращения владельца табуна со своими животными.

По словам подписчиков канала, крайней точкой стало то, что недавно одна из кобыл отелилась, но никто не пришел ей на помощь и новорожденного жеребенка растерзали собаки прямо на глазах у детей. Кроме того, люди жалуются, что хозяин привязывает лошадей по всему микрорайону, оставляя их на многочасовой жаре без воды. Местные жители возмущены сложившейся ситуацией и требуют привлечь нарушителя к суровой ответственности.

«Мы боремся несколько лет. В позапрошлом году током убило лошадь — труп снова нашли дети. Штрафы он, видимо, платит, но ситуация не меняется», — возмущаются подписчики канала.

Санкция статьи 245 УК РФ за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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