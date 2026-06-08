Томские силовики отразили атаку на вуз: спецназ освободил пятнадцать заложников

Силовики провели масштабные учения. Фото: Росгвардия

В Томской области прошли масштабные командно-штабные учения по пресечению террористического акта на объекте образования. В отработке сценария приняли участие сотрудники Росгвардии, УФСБ, СУ СК, УМВД, УФСИН, ЦССИ ФСО, ГУ МЧС России по Томской области, а также представители региональной администрации. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

По легенде учений, оперативный штаб получил информацию о вооруженном нападении на здание Института международных связей и интернационализации образования ТГАСУ. Трое неизвестных, вооруженных огнестрельным оружием, ворвались в учебное заведение и захватили пятнадцать заложников из числа студентов и сотрудников вуза.

В условиях напряженной обстановки силы оперативного штаба провели комплекс неотложных технических и оперативно-розыскных мероприятий. В ходе скоординированных совместных действий спецподразделений удалось нейтрализовать угрозу и освободить заложников.

В рамках учений отработан порядок взаимодействия подразделений различной ведомственной принадлежности при минимизации и ликвидации последствий террористических актов. Особое внимание уделено вопросам нормализации социально-политической ситуации в регионе. По оценке руководства оперативного штаба, все поставленные цели достигнуты в полном объеме.

Подобные тренировки проводятся в соответствии с федеральным законодательством о противодействии терроризму и позволяют поддерживать высокий уровень готовности силовых структур к экстренному реагированию. Регулярные учения с участием всех ведомств обеспечивают безопасность студентов, преподавателей и местных жителей, гарантируя оперативное устранение любых угроз общественному порядку.

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