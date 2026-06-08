Томских сбытчиков карфентанила приговорили к 46 годам по статье 228.1 УК РФ

При обыске в жилище одного из дельцов в обогревателе обнаружили партию запрещенного вещества Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске вынесен приговор троим местным жителям, которые распространяли карфентанил. Суд признал мужчин виновными по статье за распространения наркотических веществ и приговорил их к сорока шести годам лишения свободы суммарно.

По версии следствия, ранее судимые мужчины в возрасте сорока одного, шестидесяти пяти и шестидесяти шести лет с июля по декабрь прошлого года сбывали опасный синтетик потребителям из рук в руки. Пресекли незаконный промысел стражи порядка. При обыске в жилище одного из дельцов в обогревателе обнаружили партию запрещенного вещества массой четырнадцать с половиной граммов.

В ходе следствия и судебного разбирательства государственный обвинитель представил неопровержимые доказательства причастности фигурантов к криминальному бизнесу. Двое из подсудимых до последнего отрицали свою вину, однако грамотный анализ улик убедил служителей Фемиды в их виновности. В результате суд назначил им восемнадцать, пятнадцать и тринадцать лет заключения. Двое отправятся в колонию особого режима, а третий будет отбывать срок в учреждении строгого режима.

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