В Томске ученые создали инновационные материалы для трехмерной печати жилья

Внедрение уникальных самовосстанавливающих композитов и методов трехмерной печати открывает новые горизонты для строительной индустрии Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

В Томске открылся научно-образовательный центр «Строительная химия» на базе ТГАСУ. Новая площадка позволит студентам и ученым разрабатывать инновационные композиты для трехмерной печати, что напрямую способствует реализации национальной стратегии по возведению одного миллиона квадратных метров жилья в ближайшие пять лет.

Центр вошел в инфраструктуру стратегического технологического проекта «Химия и инжиниринг новых строительных материалов». Это позволило сформировать устойчивую экосистему для создания передовых решений полного цикла. Программа исследований охватывает технологии химической модернизации существующих огнеупоров и производство футеровочных изделий нового поколения. Также специалисты займутся получением комплексных добавок на основе органических водорастворимых соединений и многокомпонентных смесей, в том числе для композитных строительных материалов.

На базе нового подразделения планируют получить полимерные адаптивные материалы и связующие компоненты. Ключевым достижением стала технология самозалечивания керамической футеровки без остановки производства. При появлении трещины она заполняется новыми фазами, что исключает дорогостоящую полную замену огнеупоров и многократно повышает эффективность металлургической отрасли.

Для обеспечения отрасли квалифицированными кадрами в вузе разработают специальную модель проектного обучения. Таким образом, томские ученые не просто следуют мировым трендам в области аддитивных технологий и строительного материаловедения, но и активно формируют их, объединяя фундаментальную химию, цифровое моделирование и передовые методы синтеза.

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