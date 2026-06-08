Лжечиновники из Томска выманивают данные под видом приглашений на праздники

На этот раз поводом для выманивания персональной информации стал приближающийся День России Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области зафиксирована новая волна мошенничества по статье 159 УК РФ. Неизвестные звонят местным жителям и гражданам, представляясь сотрудниками региональных властей, чтобы выманить персональные данные под предлогом приглашения на мероприятия ко Дню России.

Правоохранительные органы предупреждают, что аферисты используют социальную инженерию, обращаясь в том числе к семьям военнослужащих. Злоумышленники пытаются получить личную информацию, которую затем используют для хищения денежных средств. Официальные органы никогда не запрашивают конфиденциальные сведения по телефону или в мессенджерах.

За подобные противоправные действия предусмотрено суровое наказание. Санкция статьи 159 УК РФ за мошенничество предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей. Стражи порядка призывают граждан не вступать в диалог с незнакомцами и немедленно прерывать разговор при любых требованиях назвать данные банковских карт или коды из СМС.

Бдительность остается главным способом защиты от аферистов для студентов, пенсионеров и всех местных жителей. Своевременное информирование родственников и близких помогает предотвратить финансовые потери и пресечь криминальные схемы на этапе звонка.

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