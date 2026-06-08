В Томской области отремонтировали травмоопасную детскую площадку

Сейчас детская площадка безопасна для игр и посещения. Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

В Томской области после проверки прокуратуры приведут в порядок аварийную детскую площадку в селе Молчаново. Надзорное ведомство выявило нарушения безопасности детского оборудования. Об этом сегодня сообщили в прокуратуре Томской области.

В ходе проверки соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности несовершеннолетних специалисты установили, что объект на улице Димитрова не соответствует нормам. Конструкции имели повреждения, которые могли привести к травмированию детей во время игр. По факту выявленных нарушений прокурор внес представление об устранении недостатков.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства объект детской игровой инфраструктуры был оперативно отремонтирован и приведен в надлежащее состояние. Родителям и местным жителям важно помнить, что за нарушение требований безопасности детских площадок предусмотрена административная ответственность, а в случае причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности наступает уголовная ответственность.

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