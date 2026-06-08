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НовостиОбщество8 июня 2026 11:45

Житель Томской области заплатил 55 тысяч за права, стоя на учете у нарколога

Поддельный документ о прохождении обучения мужчина получил, чтобы обойти запрет на вождение
Екатерина Сафонова
Пагубное пристрастие, по мнению мужчину, не должно быть стать помехой для получения прав

Пагубное пристрастие, по мнению мужчину, не должно быть стать помехой для получения прав

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Колпашева предстанет перед судом по статьям 204 и 327 УК РФ за коммерческий подкуп и использование поддельного документа. Мужчина заплатил директору автошколы 55 тысяч рублей, чтобы получить допуск к экзаменам, несмотря на запрет, связанный с наркологическим учетом. Об этом рассказали в прокуратуре Томской области.

По версии следствия, тридцатипятилетний мужчина состоял на наркологическом учете из-за алкоголизма, что делало невозможным законное получение водительских прав. По совету знакомого он обратился к руководителю местной автошколы. За денежное вознаграждение директор подготовил подложный документ о прохождении теоретического обучения и передал его в отдел Госавтоинспекции.

Фальшивка должна была обеспечить мужчине допуск к экзаменам на категорию В. Однако в августе прошлого года при явке в подразделение инспектор ГИБДД выявил подделку. Мужчина признал вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу, а в отношении получателя коммерческого подкупа следственные действия продолжаются.

Попытки обойти законодательство и получить документы обходным путем неизбежно приводят к уголовной ответственности. Использование заведомо подложных документов и подкуп должностных лиц являются тяжкими преступлениями, которые разрушают репутацию и лишают свободы.

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