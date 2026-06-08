Житель Томской области заплатил 55 тысяч за права, стоя на учете у нарколога

Пагубное пристрастие, по мнению мужчину, не должно быть стать помехой для получения прав Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Колпашева предстанет перед судом по статьям 204 и 327 УК РФ за коммерческий подкуп и использование поддельного документа. Мужчина заплатил директору автошколы 55 тысяч рублей, чтобы получить допуск к экзаменам, несмотря на запрет, связанный с наркологическим учетом. Об этом рассказали в прокуратуре Томской области.

По версии следствия, тридцатипятилетний мужчина состоял на наркологическом учете из-за алкоголизма, что делало невозможным законное получение водительских прав. По совету знакомого он обратился к руководителю местной автошколы. За денежное вознаграждение директор подготовил подложный документ о прохождении теоретического обучения и передал его в отдел Госавтоинспекции.

Фальшивка должна была обеспечить мужчине допуск к экзаменам на категорию В. Однако в августе прошлого года при явке в подразделение инспектор ГИБДД выявил подделку. Мужчина признал вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу, а в отношении получателя коммерческого подкупа следственные действия продолжаются.

Попытки обойти законодательство и получить документы обходным путем неизбежно приводят к уголовной ответственности. Использование заведомо подложных документов и подкуп должностных лиц являются тяжкими преступлениями, которые разрушают репутацию и лишают свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нелегальный ломбард работал в многоквартирном доме в Томске

Бастрыкин потребовал отчет по делу об обрушении кровли в доме в Томске

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru