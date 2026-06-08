При грозах могут усилиться порывы ветра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на вторник, 9 июня. В районах области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер юго-восточный с порывами до 12 м/с. При грозах порывы ветра могут усилиться до 17 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит +12…+17°С, днем +27…+32 градусов.

В Томске во второй половине ночи и днем местами также ожидаются кратковременный дождь и гроза.

Ветер юго-восточный с порывами до 17 м/с. Температура воздуха в областном центре предстоящей ночью составит +14…+16°С, днем ожидается +29…+31 градус.

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