Клиентки закрытой студии растяжки в Томске просят помочь вернуть им деньги

Заведение закрылось, оставив посетителей без ранее оплаченных занятий Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Семь бывших клиенток томской студии растяжки обратились в региональный Роспотребнадзор — женщины просят помочь вернуть деньги за неоказанные услуги. Дамы купили годовые абонементы. 12 мая в соцсетях студии появилось официальное сообщение о закрытии, у многих купивших абонемент остались неиспользованные занятия. Сумма ущерба у томичек, обратившихся с заявлениями в Роспотребнадзор, составляет от 20 до 50 тысяч рублей.

Сейчас специалисты ведомства готовят документы для подачи коллективного иска в суд. Для этого нужно собрать более двадцати обращений. В Управлении подчеркивают, что всю правовую помощь оказывают бесплатно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У православных жителей Томской области 8 июня начался Петров пост

Жилой дом и надворные постройки горели 7 июня в Томской области

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru