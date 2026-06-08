Звание батыра можно заслужить только, совершив подвиг. Фото: УМВД России по Томской области

Чемпионат и первенство Томской области по борьбе на поясах состоялись в минувшие выходные, в рамках Сабантуя, приуроченного ко Дню города.

Звания «Абсолютный батыр» удостоился сотрудник УМВД России по Томской области Никита Кумачев.

Томский полицейский выиграл барана. Видео: УМВД России по Томской области

В полиции уточнили, что сотрудник имеет спортивный разряд кандидата в мастера спорта России по борьбе на поясах и по борьбе Кореши. В чемпионате Томской области он занял первое место и выиграл главный приз — живого барана. С бараном на плечах победитель прошел почетный круг по ковру, на котором проходили поединки.

Борьба на поясах — древнейший контактный вид единоборств, в котором два противника сражаются, удерживая друг друга за пояс. Цель — повалить соперника и одержать победу. Кореши (также курес, курэш, кураш, куряш, корэш) — традиционный вид борьбы у тюркских народов. Участника удерживают друг друга за пояс (кушак) или полотенце, обмотанное вокруг торса противника, и пытаются повалить на лопатки.

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