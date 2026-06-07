В Томске, несмотря на палящее солнце и высокую температуру воздуха, томичи массово вышли на улицы в День города. Недалеко от Новособоной площади разместились десятки тематических зон, где каждый смог найти занятие по душе. Редакция «КП-Томск» показывает эксклюзивные кадры с того, как отдыхают люди в главный праздник города.
Несмотря на жару, которая достигает 28-30 градусов, семьи с детьми и молодежь продолжают гулять по центру города. На сцене согласно программе выступают музыкальные коллективы, создавая праздничное настроение.
Однако основное веселье томичи откладывают на вечер, когда спадет жара и начнется основная концертная программа.
Дополнительные фотоматериалы с других праздничных площадок, включая Городской сад, будут опубликованы отдельно. Следите за обновлениями на сайте «КП-Томск».
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