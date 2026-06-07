Десятки развлечений на самый разный возраст ждали томичей в центре города. Фото: Людмила Ковалева

В Томске, несмотря на палящее солнце и высокую температуру воздуха, томичи массово вышли на улицы в День города. Недалеко от Новособоной площади разместились десятки тематических зон, где каждый смог найти занятие по душе. Редакция «КП-Томск» показывает эксклюзивные кадры с того, как отдыхают люди в главный праздник города.

Так томичи дарили друг другу улыбки. Фото: Людмила Ковалева

Фото: Людмила Ковалева

Для самых юных провели мастер-классы на разные тематики. Фото: Людмила Ковалева

Занятие по душе смогли найти все. Фото: Людмила Ковалева

И даже поучаствовать в настоящем поединке на рапирах. Фото: Людмила Ковалева

Несмотря на жару, которая достигает 28-30 градусов, семьи с детьми и молодежь продолжают гулять по центру города. На сцене согласно программе выступают музыкальные коллективы, создавая праздничное настроение.

Также были организованы вокальные выступления на сцене. Фото: Людмила Ковалева

Можно было поучастковать в разного роза активностях на свежем воздухе. Фото: Людмила Ковалева

Фото: Людмила Ковалева

Фото: Людмила Ковалева

Фото: Людмила Ковалева

Однако основное веселье томичи откладывают на вечер, когда спадет жара и начнется основная концертная программа.

Для самых юных провели мастер-классы на разные тематики. Фото: Людмила Ковалева

Самые гибкие смогли продемонстрировать свои данные в гимнастике. Фото: Людмила Ковалева

Также была организована волейбольная площадка. Фото: Людмила Ковалева

Тем, кто хотел приобрети себе сувенир, были все возможности для этого на ярмарке народных ремесел. Фото: Людмила Ковалева

Дополнительные фотоматериалы с других праздничных площадок, включая Городской сад, будут опубликованы отдельно. Следите за обновлениями на сайте «КП-Томск».

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