Три легковых автомобиля горели в выходные в Томской области

Машины горели в Томске, Молчаново и Улу-Юле Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки, 7 июня, в Томской области потушено десять пожаров, в трех случаях горели легковые машины. По данным регионального управления МЧС, в селе Молчаново и на улице Новгородской в Томске загорелись припаркованные машины. Сгорели моторные отсеки и салоны. Марки авто не уточняются.

В поселке Улу-Юл Первомайского района рано утро в воскресенье, 7 июня, загорелся отдельно стоящий дощатый гараж, внутри которого находился легковой автомобиль «Нива».

В результате пожара обгорела и обрушилась обрешетка крыши, обгорели стены внутри и снаружи, полностью сгорел автомобиль. Общая площадь пожара составила 36 квадратных метра.

Причины всех пожаров предстоит выяснить.

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