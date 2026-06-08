Жилой дом и надворные постройки горели 7 июня в Томской области

Одноэтажный двухквартирный жилой дом загорелся во второй половине дня 7 июня в селе Беловодовка Зырянского района Томской области. По данным регионального управления МЧС, к каждой из двух квартир пристроены дощатые веранды. В нескольких метрах от дома с каждой стороны располагались надворные постройки: бревенчатые бани и дощатые дровяники.
В результате пожара сгорела и обрушилась обрешетка крыши дома, внутри и снаружи обгорели стены дома по всей площади. Сгорели деревянные обрешетки крыш надворных построек, внутри и снаружи обгорели стены построек по всей площади. Общая площадь пожара составила 338 квадратных метров.
Причина возгорания еще не установлена.
За прошедшие сутки в Томской области произошло десять пожаров, в пяти случаях горели жилые дома. Люди не пострадали.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двухквартирный дом горел на площади 304 квадратных метра в Томском районе
Жительница Стрежевого продала машину и отдала деньги мошенникам
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru