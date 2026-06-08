Жилой дом и надворные постройки горели 7 июня в Томской области

За сутки в регионе горели пять жилых домов. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Одноэтажный двухквартирный жилой дом загорелся во второй половине дня 7 июня в селе Беловодовка Зырянского района Томской области. По данным регионального управления МЧС, к каждой из двух квартир пристроены дощатые веранды. В нескольких метрах от дома с каждой стороны располагались надворные постройки: бревенчатые бани и дощатые дровяники.

В результате пожара сгорела и обрушилась обрешетка крыши дома, внутри и снаружи обгорели стены дома по всей площади. Сгорели деревянные обрешетки крыш надворных построек, внутри и снаружи обгорели стены построек по всей площади. Общая площадь пожара составила 338 квадратных метров.

Причина возгорания еще не установлена.

За прошедшие сутки в Томской области произошло десять пожаров, в пяти случаях горели жилые дома. Люди не пострадали.

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