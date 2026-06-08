Томская прокуратура проверит информацию о медицинских отходах на берегу Оби

В воде рыбак нашел вакуумные пробирки для забора крови и других биоматериалов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокурор Томской области Сергей Ломакин дал поручение проверить информацию о медицинских отходах, найденных в воде у берега реки Обь. Паблик «Регион-70» 8 июня выложил пост о неприятной находке в относительной близости у села Каргасок. Рыбак нашел в воде у самого берега пакеты с медицинскими отходами. На видео, которое снял мужчина, видны пробирки с кровью и медицинские перчатки.

Прокуратура региона проверит соблюдения законодательства об обращении с отходами.

В 2024 году в Томской области на побережье Оби обнаружили сотни пробирок с кровью.

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