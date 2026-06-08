У православных жителей Томской области 8 июня начался Петров пост

Пост дается человеку как возможность внимательнее посмотреть на самого себя Фото: Ольга ЮШКОВА.

В понедельник, 8 июня, в православном календаре начался Петров пост.

Его продолжительность может составлять от восьми дней до шести недель. Дело в том, что Петров пост является частично подвижным — он начинается спустя неделю после Дня Святой Троицы, которая, в свою очередь, зависит от даты празднования Пасхи. Завершением Петрова поста всегда является праздник апостолов Петра и Павла. Это непереходящий праздник, который отмечается 12 июля, а Пасха и Троица — праздники переходящие. Поэтому, если Пасха ранняя, то Петров пост длинный, а если поздняя, то — короткий.

Во время Петрова поста следует воздерживаться от продуктов животного происхождения, а по средам и пятницам еще и от рыбы.

Основной смысл поста – подготовка верующих к празднованию памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В народе Петров пост звали просто «петровки» или «петровка-голодовка». Такое название объяснялось просто: в начале лета почти ничего не оставалось от прошлого урожая, а до нового еще далеко.

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