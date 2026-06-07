Двухквартирный дом горел на площади 304 квадратных метра в Томском районе

Огнем была охвачена значительная площадь брусового строения. Фото: МЧС России по Томской области

В деревне Коломино Томского района произошел крупный пожар. Огнем была охвачена площадь более трехсот квадратных метров, однако благодаря оперативным действиям спасателей обошлось без пострадавших.

Возгорание случилось в брусовом одноэтажном здании, разделенном на две квартиры. Пламя быстро перекинулось на надворные постройки. В результате пожара обгорела и обрушилась обрешетка крыши дома и веранды, а также пострадали хозяйственные строения.

К ликвидации возгорания на площади 304 квадратных метра были привлечены 27 спасателей и семь единиц специальной техники. Слаженные действия огнеборцев позволили не допустить дальнейшего распространения огня на соседние жилые дома. Всего за последние сутки в Томской области произошло 9 пожаров.

В деревне Тихомировка Асиновского района пламя охватило баню. В результате происшествия обгорела и обрушилась обрешетка крыши, а также повреждены стены строения. От огня пострадал расположенный рядом бревенчатый навес. Общая площадь возгорания составила двадцать восемь квадратных метров.К тушению привлекли шесть специалистов и две единицы пожарной техники. Оперативные действия позволили не допустить распространения пламени на соседние жилые дома.

Соблюдение правил пожарной безопасности в частных домовладениях остается критически важным фактором сохранения имущества. Местным жителям необходимо регулярно проверять электропроводку и состояние печного оборудования, чтобы исключить возникновение чрезвычайных ситуаций.

Инспекторы надзорных органов напоминают местным жителям о необходимости строго следить за исправностью электропроводки и устанавливать в домах пожарные извещатели. Своевременное обнаружение задымления позволяет спасти имущество и жизни, а при первых признаках огня следует немедленно звонить по номерам 101 или 112. Нарушение правил пожарной безопасности влечет административные штрафы, а в случае тяжких последствий наступает уголовная ответственность.

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