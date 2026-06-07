В Тимирязевском под Томском 11-летний мальчик на квадроцикле врезался в мотоцикл

Госавтоинспекция разыскивает очевидцев аварии и напоминает родителям об ответственности за передачу руля детям. Фото: УМВД России по Томской области

В поселке Тимирязевском Томского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Вечером 6 июня 11-летний мальчик, управляя квадроциклом, столкнулся с мотоциклом, в результате чего три человека оказались на больничной койке.

Авария случилась около 17:15 на улице Трактовой, 1«Н», на пересечении неравнозначных дорог. По предварительным данным, ребенок ехал на квадроцикле с объемом двигателя 50–125 кубических сантиметров и столкнулся с мотоциклом Bajaj Dominar D400 под управлением 31-летнего мужчины.

В результате удара травмы получили трое: сам несовершеннолетний водитель квадроцикла, а также мотоциклист и его пассажир. Все участники столкновения были доставлены в медицинское учреждение для осмотра и оказания необходимой помощи. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят тщательную проверку по факту аварии, устанавливая все обстоятельства и причины случившегося.

Полиция обращается к гражданам, ставшим свидетелями этого ДТП, с просьбой откликнуться. Очевидцев ждут по адресу: Иркутский тракт, 79, первый этаж, кабинет 103. Также можно связаться с дежурной частью по телефону 8 (3822) 794-699.

В Госавтоинспекции Томской области напоминают о строжайшем запрете на передачу управления транспортными средствами несовершеннолетним. Родителям и взрослым родственникам необходимо помнить, что доверять руль квадроцикла или мотоцикла ребенку не только смертельно опасно, но и влечет за собой серьезную административную ответственность по статье 12.7 КоАП РФ. Соблюдение правил дорожного движения и строгий контроль за досугом подростков помогут сохранить их жизни и здоровье на дорогах региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режим ЧС и штрафы по 8.32 КоАП РФ: в Верхнекетском районе горит тысяча га

Тела извлекали: два человека погибли при столкновении трех машин под Томском

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru