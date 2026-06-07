Тополиный пух в Томске оправдали: врач назвала истинную причину летних слез

Интенсивность «белой метели» зависит от погоды весной: если она была сухой и ветреной, пыльцы в воздухе будет больше Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением лета улицы Томска накрывает белая пелена, заставляя многих жителей запасаться платками и каплями. «КП-Томск» выяснила у врача аллерголога-иммунолога Елены Романенко, что на самом деле провоцирует слезы и чихание, как отличить опасный отек от простого раздражения и почему маркетинговые предложения клиник сдать анализы на все аллергены являются пустой тратой денег.

Каждую весну и начало лета томские улицы, в том числе в районе Каштака и Академгородка, утопают в пуху. Жители страдают от заложенности носа и красных глаз, виня тополя. Однако специалист спешит успокоить: сам по себе пух аллергеном не является.

«Пух работает как губка или такси, — объясняет Елена Викторовна. — Он собирает на себя пыльцу других растений, которые цветут в этот же период: березы, злаковых, полыни. Но есть и другая проблема, актуальная именно для нашего города. Пух отлично переносит вредные токсические вещества, содержащиеся в городском воздухе: промышленные выбросы, выхлопные газы автотранспорта и другие поллютанты».

Пух — это «такси» для токсинов, а не аллерген

Именно этот коктейль из токсинов, оседая на слизистых, вызывает мощнейшее раздражение. Реакция может быть не только иммунной, но и чисто механической от местного раздражения. Сезон пыления в Сибири длится с конца апреля до начала сентября. После тополей эстафету принимают луговые травы, затем полынь и лебеда. Интенсивность белой метели зависит от погоды: если весна была сухой и ветреной, концентрация пыльцы в воздухе будет критической.

Опасность лета кроется и в перекрестной аллергии. Если у человека есть реакция на пыльцу березы или злаковых, ему может стать плохо от безобидных на первый взгляд продуктов. Под запретом оказываются яблоки, персики, орехи и морковь. Структурные белки в этих фруктах похожи на белки пыльцы, поэтому иммунная система их путает. Это способно вызвать не просто зуд во рту, но и ангиоотек или приступ удушья.

Еще одна опасность лета, а для некоторых пациентов и проблема всего года — это перекрестная аллергия Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отдых на томских базах и дачах таит еще одну угрозу — фотодерматиты. Высыпания появляются строго на открытых участках тела. Например, если человек был в футболке с коротким рукавом, на кистях рук до локтей может образоваться своеобразная красная перчатка.

«При крапивнице все просто: вышел на солнце — получил реакцию, зашел в помещение, и все проходит. Иногда даже без приема лекарств. А вот с дерматитами все потяжелее, потому что эти проявления сохраняются несколько дней. Часто чем дольше человек находится на солнце, тем более выражены симптомы», — отмечает врач.

В отличие от обычного солнечного ожога, такая реакция имеет четкую закономерность и появляется каждый раз при контакте с солнечными лучами. Если кожа покрывается сыпью после выхода на солнце, это повод обратиться к специалисту, а не просто мазаться кремом от загара.

Многие медицинские центры предлагают томичам пройти скрининг на аллергию или сдать кровь на панель аллергенов для профилактики. Врач категорична: это маркетинговый ход, не имеющий ничего общего с практической медициной.

«Скрининга аллергии не существует! — подчеркивает Елена Романенко. — Аллергия — это всегда сначала клинический диагноз. Сначала должны появиться характерные симптомы: насморк, кашель, сыпь, зуд. И только потом вы идете к аллергологу, который уточнит вероятный круг заболеваний».

Сдавать кровь на всякий случай бессмысленно. У детей из-за незрелости иммунной системы такие анализы будут неинформативны. У взрослых без симптомов анализ может показать латентную сенсибилизацию, но это не означает, что это аллергия. Лечат не анализы, а пациента.

Помните: самолечение может смазать картину болезни Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Если сезон застал врасплох, важно правильно подобрать препараты. Старые антигистаминные средства вызывают сильную сонливость, поэтому за руль с ними садиться нежелательно. Современные препараты второго поколения не влияют на концентрацию внимания и действуют сутки. Аллерген-специфическая иммунотерапия является единственным способом вылечить болезнь, а не просто снять симптомы, но начинать ее нужно зимой.

Чтобы минимизировать страдания, специалисты рекомендуют соблюдать простые правила безопасности. Кондиционер спасает от пыльцы, если закрыты окна, но грязный фильтр сам становится источником плесени.

«Приходя домой, сразу переоденьтесь. Одежду отправьте в стирку или хотя бы встряхните на балконе. Обязательно промойте нос физраствором, умойтесь, чтобы смыть пыльцу с лица. Хорошо принять душ. Это основная техника безопасности», — добавляет аллерголог.

Лучше гулять вечером или после дождя, когда пыльца прибита к земле

Детям назальные фильтры и очки помогают механически защитить слизистые, но в них тяжело находиться. Лучше гулять вечером или после дождя, когда пыльца прибита к земле. В пик цветения от прогулок в парках лучше воздержаться. Самолечение может смазать картину болезни, поэтому при появлении мешающих жить симптомов необходимо обращаться к врачу.

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