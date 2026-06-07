Боевые топоры и мост да Винчи: в Томске открыли уникальный музей

Посетители Спасской башни могут увидеть эволюцию плотницкого инструмента от древности до современности Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В День города в помещениях Спасской башни на Воскресенской горе начала работу постоянная экспозиция (0+), посвященная истории и эволюции главного инструмента плотников. Основу собрания составили предметы из личной коллекции мастера Ивана Скоморошенко, которую он формирует более тридцати пяти лет.

Гостям учреждения представили свыше двухсот единиц плотницкого и столярного инструмента. В экспозицию вошли боевые образцы семнадцатого и восемнадцатого веков, экземпляры периода мировых войн, а также модель восьмидесятых годов для спецподразделений. Наиболее ценным предметом владелец называет топор своего деда, переданный по наследству. Коллекция также в том числе содержит бондарные циркули, струги, долота, конопатки, различные пилы, ручную пилораму и полный комплект для изготовления оконного наличника. Дополняют выставку образцы наличников с томских домов, элементы резьбы, архивные фотографии и макет моста, выполненный по эскизу Леонардо да Винчи.

Автор собрания родился в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году в семье потомственного плотника. Впервые он взял топор в пять лет, а за свою жизнь срубил на заказ около ста домов. Мастер награжден медалью За трудовое отличие, подготовил более двухсот учеников из разных стран и является организатором международного фестиваля «Праздник топора» (0+).

Открытие постоянной экспозиции в историческом центре города предоставляет томичам и гостям региона уникальную возможность прикоснуться к традициям сибирского зодчества. Изучение старинных ремесленных инструментов помогает местным жителям лучше понимать культурный код и архитектурное наследие родного края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шахматы, волейбол, мастер-классы: томичи встречают день города несмотря на жару

Томские орнитологи отыщут редких гусей с помощью дронов

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru