Инспекторы Томска выявили 11 тысяч превышений скорости за прошедшую неделю

Статистика неутешительная - томичи часто нарушают скоростной режим на дороге. Фото: УМВД России по Томской области

В Томске за неделю зафиксировали более 11 тысяч превышений скорости транспортными средствами на дороге. О результатах работы комплексов видеофиксации рассказали в региональном УМВД,

Инспекторы выявили свыше 17 тысяч нарушений правил дорожного движения, в том числе почти 11 тысяч случаев превышения скорости. Основная цель использования автоматических приборов заключается в обеспечении безопасности дорожного движения и снижении дорожно-транспортного травматизма среди граждан и водителей. За превышение установленной скорости автомобилистам грозят штрафы в размере от пятисот до пяти тысяч рублей в зависимости от степени нарушения статьи 12.9 КоАП РФ.

Соблюдение скоростного режима остается главным условием сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения. Водителям необходимо помнить, что игнорирование правил неизбежно ведет к финансовым потерям и создает прямую угрозу для окружающих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томичка врезалась в опору щита и попала в больницу

В Тимирязевском под Томском 11-летний мальчик на квадроцикле врезался в мотоцикл

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru