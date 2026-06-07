Томичка врезалась в опору щита и попала в больницу

От машины осталась груда металла. Фото: УМВД России по Томской области

В Томске ночью случилось серьезное ДТП на Богашевском тракте. Женщина врезалась в опору рекламного щита. Подробности рассказали в УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, инцидент произошел седьмого июня около часа ночи. 36-летняя томичка, управляя автомобилем «Хонда Цивик», утратила контроль над транспортом и допустила съезд с проезжей части. После этого машина совершила наезд на металлическую опору рекламного щита.

В результате столкновения с препятствием водитель получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Инспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют причины потери управления.

Правоохранители разыскивают очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. Свидетелей просят обратиться по адресу: Иркутский тракт, семьдесят девять, первый этаж, кабинет сто три, либо связаться по телефону 8 (3822) 794-699.

Соблюдение скоростного режима и правил дорожного движения является критически важным фактором безопасности на трассах. Местным жителям и гостям региона необходимо проявлять максимальную бдительность за рулем, чтобы избежать серьезных аварий и сохранить жизнь.

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