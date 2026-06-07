Бастрыкин поручил проверить свалку в охранной зоне Томи в Томске

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Руководитель следственного ведомства Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах проверки незаконной свалки в микрорайоне Аникино. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.
Застройщик парк-отеля годами сбрасывал строительные отходы в природоохранной зоне реки Томи, которая является объектом археологического наследия федерального значения. По предварительным данным, на рельефе местности в течение длительного времени формировался несанкционированный полигон. Это привело к обвалам грунта и гибели лесных насаждений, в том числе создало прямую угрозу для здоровья местных жителей.
Действия застройщика подпадают под признаки нарушений федерального законодательства об охране окружающей среды и использовании земель историко-культурного назначения, за что предусмотрены крупные штрафы и приостановка деятельности. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции ранее не приносили результатов.
В региональном управлении следственного ведомства организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин лично поставил вопрос на контроль в центральном аппарате. Исполняющему обязанности руководителя регионального управления поручено доложить о предварительных и окончательных итогах проверки, а также о мерах по обеспечению прав граждан на благоприятную окружающую среду.
Незаконное размещение отходов в водоохранных зонах и на объектах культурного наследия наносит непоправимый ущерб экосистеме региона. Своевременное реагирование правоохранительных органов на жалобы томичей позволяет пресекать экологические правонарушения и защищать здоровье населения от токсичного воздействия строительного мусора.
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