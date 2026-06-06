Зажатые в деформированных салонах люди не могли выбраться наружу. Фото: ТО ПСС

В 14:32 сегодня, 6 июня, в областную поисково-спасательную службу позвонил врач скорой помощи. Он сообщил о смертельной аварии на 25-м км трассы Томск-Каргала-Колпашево. Подробности трагедии с двумя погибшими озвучили пресс-службы ПСС и регионального УМВД.

Обстоятельства аварии уточняются. Фото: ТО ПСС

По предварительным данным, «Тойота Премио» ехала по Шегарскому тракту по направлению к Томску. Машина врезалась в попутный «БМВ», а после — во встречную «Тойоту Функарго», внутри которой находились трое человек. Прибывшие на место ЧП спасатели отряда «Центральный» при помощи гидравлического инструмента извлекли из последней иномарки тела двоих погибших. Еще одного участника аварии госпитализировали.

На месте случившегося работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства трагедии выясняются.

Спасатели поделились страшными кадрами с места ЧП.

Двое погибли, один человек в больнице. Фото: ТО ПСС

Еще один кадр с места происшествия. Фото: ТО ПСС

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