Режим ЧС и штрафы по 8.32 КоАП РФ: в Верхнекетском районе горит тысяча га

Природные очаги пожаров вспыхивают из-за жары Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Верхнекетского района ввели режим чрезвычайной ситуации из-за трех крупных лесных пожаров. Площадь самого масштабного возгорания превысила тысячу гектаров. На территории региона действует федеральное и региональное законодательство в области пожарной безопасности, предусматривающее суровые санкции по статье 8.32 КоАП РФ за нарушение правил.

Для ликвидации очагов огня организовано межведомственное взаимодействие: к местным парашютистам-десантникам присоединились коллеги из Федерального резерва Авиалесоохраны. Почти во всех муниципалитетах области установлен пятый, высший класс пожарной опасности. Спасатели круглосуточно ведут работы по локализации стихии, применяя наземную и авиационную технику.

На территории области продолжает действовать особый противопожарный режим. Гражданам, местным жителям и гостям тайги категорически запрещено разводить костры и использовать открытый огонь. За нарушение этих требований предусмотрены административные штрафы: для физических лиц до пятидесяти тысяч рублей, для должностных лиц до девяноста тысяч рублей, а для юридических лиц до одного миллиона рублей.

Своевременное привлечение дополнительных сил позволяет эффективнее противостоять распространению огня в труднодоступной тайге. Строгое соблюдение мер предосторожности каждым человеком остается главным условием сохранения лесных массивов и предотвращения экологических катастроф.

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