Зоопарк Новосибирска привезет в Томск экзотических животных на День города

Экспозиция позволит томичам увидеть закулисье работы зоологов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня Городской сад Томска превратится в масштабную интерактивную площадку. Сотрудники новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило подготовили для томичей уникальную выставку, приуроченную к празднованию Дня города. Мероприятие продлится с двенадцати до двадцати часов, вход для всех горожан и гостей останется свободным.

Посетители смогут пообщаться с профессиональными зоологами и узнать особенности ухода за дикими животными. На площадке представят коллекцию музейных экспонатов, а также покажут специализированные корма, которые сотрудники зоопарка изготавливают самостоятельно. Особый интерес у публики вызовут кормовые насекомые и специальная техника, используемая для обслуживания вольеров и территорий.

Кроме того, томичам представят самих животных и домашних питомцев. Организаторы обещают обеспечить живой и познавательный контакт с природой, который будет интересен как детям, так и взрослым местным жителям. Выставка станет отличным подарком для семей с детьми, отмечающих главный городской праздник.

Подобные просветительские проекты способствуют экологическому воспитанию подрастающего поколения и формируют бережное отношение к дикой природе. Выездные выставки из крупнейших зоопарков страны расширяют культурный досуг сибиряков и делают праздничные мероприятия в областном центре по-настоящему масштабными и запоминающимися.

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