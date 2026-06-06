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НовостиОбщество6 июня 2026 16:23

Томск накрыла череда магнитных бурь из-за слияния гигантского облака плазмы

Геомагнитная обстановка останется напряженной из-за высокого атмосферного давления
Екатерина Сафонова
Томичи испытывают на себе воздействие возбужденной магнитосферы и высокого атмосферного давления. Фото: сгенерировано нейросетью

Томичи испытывают на себе воздействие возбужденной магнитосферы и высокого атмосферного давления. Фото: сгенерировано нейросетью

Томичи испытали на себе последствия магнитной бури. 5 и 6 июня жители Томской области столкнулись с сильной геомагнитной активностью после того, как на Землю обрушилась магнитная буря уровня G3. По данным наблюдений Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 3 июня на Солнце произошла серия мощных вспышек с интервалом около десяти часов.

Достигнутый уровень G3 классифицируется специалистами как сильная, но не рекордная категория геомагнитных возмущений. В текущем году аналогичная буря фиксировалась двадцать первого марта, а в январе наблюдалось возмущение более высокого уровня G4. Максимальный пятый уровень G5 в последний раз регистрировался в мае две тысячи двадцать четвертого года и стал самым мощным за последние двадцать лет.

Врачи рекомендуют метеозависимым гражданам и местным жителям в период геомагнитных аномалий соблюдать щадящий режим, избегать тяжелых физических нагрузок и следить за своим самочувствием. Своевременный отдых и контроль артериального давления помогают минимизировать негативное влияние космической погоды на здоровье населения.

Последствия геомагнитного шторма будут чувствоваться и завтра, 7 июня.

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