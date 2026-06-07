Автобус №29 в Томске пустят в объезд из-за футбола

Учитывайте корректировку маршрута и загруженность автобусов в праздничный день Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пассажиры общественного транспорта столкнутся с временными корректировками движения. В ближайшие воскресенья маршрут автобуса номер двадцать девять будет изменен в связи с проведением спортивных соревнований. Об этом сообщили организаторы соревнований.

Корректировки затронут движение в районе улицы Войкова седьмого и двадцать первого июня в связи с проведением футбольных матчей на стадионе «Темп». С четырнадцати до двадцати одного часа общественный транспорт не будет следовать по улице Войкова от улицы Бердской до конечной остановки «Карандашная фабрика». Временной конечной точкой маршрута станет «Почтовое отделение номер девять».

«Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута по городу в эти дни», — отмечается в официальном обращении организаторов соревнований. Ранее также стало известно, что седьмого июня из-за торжеств по случаю Дня города временно изменятся маршруты трамваев и график движения электротранспорта. Эти корректировки будут действовать с семи до двадцати одного часа.

Своевременное информирование пассажиров позволяет гражданам заранее планировать свои поездки и избегать задержек в пути. Водителям и пешеходам также рекомендуется обращать внимание на временные дорожные знаки и схемы объезда в дни проведения массовых городских мероприятий.

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