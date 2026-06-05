Подрядчиков судят за хищение 68 млн на трассах Томска по статье 159 УК РФ

Фигуранты дела произвели закупку материалов на бумаге Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Четверо руководителей строительных компаний предстанут перед судом за хищение более 68 миллионов рублей при ремонте дорог в Томской области. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, фигуранты дела выступали подрядчиками и субподрядчиками при ремонте трасс в Первомайском районе с октября 2022 года по июль 2024 года. Работы финансировались в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Обвиняемые предоставляли заказчику акты приемки с заведомо ложными сведениями об объеме и стоимости использованной асфальтобетонной смеси, на основании чего получили оплату по госконтракту.

Уголовное дело возбудили на основании материалов регионального управления ФСБ. Среди обвиняемых, проживающих в Калуге и Нижнем Новгороде, есть представители компаний «Автобелстрой» и «ТСК». Материалы направлены в Ленинский районный суд Томска. Прокуратура также подала гражданский иск о взыскании причиненного бюджету ущерба.

Параллельно департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области подал в арбитражный суд иск о взыскании 337,7 миллиона рублей убытков с нескольких дорожных подрядчиков, работавших в регионе в прошлом году. В списке ответчиков фигурируют те же компании, которые ранее были оштрафованы за срыв сроков выполнения работ.

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