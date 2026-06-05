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НовостиОбщество5 июня 2026 15:33

Подрядчиков судят за хищение 68 млн на трассах Томска по статье 159 УК РФ

Четверо руководителей строительных фирм предоставили ложные акты приемки работ по нацпроекту
Екатерина Сафонова
Фигуранты дела произвели закупку материалов на бумаге

Фигуранты дела произвели закупку материалов на бумаге

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Четверо руководителей строительных компаний предстанут перед судом за хищение более 68 миллионов рублей при ремонте дорог в Томской области. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, фигуранты дела выступали подрядчиками и субподрядчиками при ремонте трасс в Первомайском районе с октября 2022 года по июль 2024 года. Работы финансировались в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Обвиняемые предоставляли заказчику акты приемки с заведомо ложными сведениями об объеме и стоимости использованной асфальтобетонной смеси, на основании чего получили оплату по госконтракту.

Уголовное дело возбудили на основании материалов регионального управления ФСБ. Среди обвиняемых, проживающих в Калуге и Нижнем Новгороде, есть представители компаний «Автобелстрой» и «ТСК». Материалы направлены в Ленинский районный суд Томска. Прокуратура также подала гражданский иск о взыскании причиненного бюджету ущерба.

Параллельно департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области подал в арбитражный суд иск о взыскании 337,7 миллиона рублей убытков с нескольких дорожных подрядчиков, работавших в регионе в прошлом году. В списке ответчиков фигурируют те же компании, которые ранее были оштрафованы за срыв сроков выполнения работ.

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