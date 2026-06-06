Погода в праздник радуется вместе с томичами. Фото: канал Дмитрия Махини в «Максе»

В первый выходной лета-2026 Сибирские Афины начали праздновать свой 422-й день рождения. Под лозунгом «Томск — город, где сходятся пути» стартовали мероприятия насыщенной программы (0+). Из каких она состоит активностей — подробно в материале tomsk.kp.ru.

С утра центр города заполнен людьми. Фото: канал Дмитрия Махини в «Максе»

6 июня, суббота

На Ново-Соборной площади развернулись ярмарка, татарский Сабантуй, библиотечная площадка ко Дню русского языка. В программу включили колоритные выступления творческих коллективов национально-культурных автономий. Вечером в той же локации под открытым небом для всех отдыхающих выступит джаз-оркестр «ТГУ-62».

По всему городу работают десятки интерактивных зон. Так, в Музее истории Томска для детей и взрослых заработала арт-лаборатория «Томские мотивы» с мастер-классом по изготовлению открытки «Томский Город-Кремль» на основе элементов деревянной архитектуры и орнаментов керамических сосудов местных татар.

Впервые пройдет ночной забег «Томские огни», маршрут проляжет по проспекту Ленина.

«На участие в мероприятии зарегистрировались более 700 человек. В 21:00 начнется детский забег на 1 км, в 21:30 — забег на 10 км, в 21:37 — на 5 км. В 21.39 — северная ходьба на 5 км. Стартуем от площади Новособорной», — поделились организаторы праздника.

7 июня, воскресенье

День начнется с церемонии торжественного возложения цветов к стеле «Город трудовой доблести» и Вечному огню. Затем пройдут историческая театрализация на Воскресенской горе, — большой концерт и Троицкий фестиваль на Ново-Соборной площади.

В 12:30 на музейной сцене проведут музыкально-поэтический концерт «Мой Томск».

Сухой фонтан откроют в 15:00 у Сквера студенческих отрядов на улице Красноармейской.

С 17 часов на главной сцене Новособорной площади зазвучит музыка кавер-групп «Черри» и «Алые паруса». В 19:00 там же можно будет насладиться репертуаром коллектива «Инь-Ян».

Кроме того, 7 июня, в рамках акции «Открытая история Томска» предусмотрено бесплатное посещение постоянных экспозиции в нескольких музеях: краеведческом, истории Томска, художественном, славянской мифологии.

Красоту деревянного зодчества жители и гости Сибирских Афин оценят на фестивале наличников «Резной Томск». Свое мастерство резчики представят на трех площадках: в кластере «Пенаты», в Парке сибирских ремесел и в Доме искусств на улице Шишкова.

Оба праздничных дня будет работает гастрофестиваль «Летом» — в переулке Томском.

Ждут гостей и разнообразные пешеходные экскурсии. С их расписанием можно ознакомиться на сайте «Томск заходит».

Отдельно стоит сказать о выставке «Дар родному городу» (6+). Она открылась накануне в честь Дня города. Площадка — Музей истории Томска. Экспонаты — денежные знаки, исторические документы, рекламные листовки сберкасс 1960–1970-х годов, образцы дореволюционных сигнатур, бутылочные этикетки местного завода фруктовых вод, конфетные обертки легендарной томской кондитерской фабрики «Красная звезда» середины прошлого века. Все эти предметы от коллекционера Сергея Озерова представляют несколько эпох жизни томичей.

Погода в Томске в дни празднования Дня города

Синоптики предупредили, что в первые летние выходные сохранится аномальная жара. В дневное время термометры продолжат показывать отметки за 30°С. В областном центре преимущественно без осадков. Местами скорость ветра при порывах достигает 10 метров в секунду. Ранее мы опубликовали подробный прогноз погоды на 6 и 7 июня 2026 года.

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