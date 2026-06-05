Жара за 30°С, насыщенные краски городских пейзажей — в подборке снимков от «КП». Фото: Людмила Ковалева, Диана Терещенко

В Сибирских Афинах +31 градус, по области +32. Кого-то пекло заставляет сидеть в домах с кондиционерами, а кого-то манит на знойные прогулки. Например — тех читателей «КП-Томск», которые запечатлели жаркую красоту Лагерного сада и поделились с изданием эксклюзивными снимками. В большой и живописной рекреационной зоне даже в аномальную погоду можно найти освежающую тень под свежей листвой. Лавочки в уютных уголках парка, синяя гладь реки и солнечные блики повсюду — в нашем новом фоторепортаже. Продолжаем заряжаться летним настроением в конце первой рабочей недели июня-2026.

Уютные тропинки Лагерного сада приглашают к прогулкам. Фото: Людмила Ковалева

Фото: Людмила Ковалева

Мемориал боевой и трудовой славы томичей. Фото: Людмила Ковалева

Фото: Людмила Ковалева

Фото: Людмила Ковалева

Яркая природа начала лета. Фото: Людмила Ковалева

На подступах к верхней террасе Лагерного сада. Фото: Людмила Ковалева

Фото: Людмила Ковалева

Умиротворяющие виды. Фото: Людмила Ковалева

На верхней террасе даже в жару можно посидеть в тени на скамье. Фото: Людмила Ковалева

Фото: Людмила Ковалева

Фото: Людмила Ковалева

Томь, залитая солнцем. Фото: Людмила Ковалева

Вместе с гуляющими лету радуются бронзовые белочки. Фото: Людмила Ковалева

Фото: Людмила Ковалева

Фото: Людмила Ковалева

Фото: Людмила Ковалева

Фото: Людмила Ковалева

Фото: Диана Терещенко

Фото: Людмила Ковалева

Фото: Диана Терещенко

Фото: Диана Терещенко

Таинственный пейзаж. Фото: Диана Терещенко

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что в первые выходные лета по области зафиксируют до +33°С.

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