В Сибирских Афинах +31 градус, по области +32. Кого-то пекло заставляет сидеть в домах с кондиционерами, а кого-то манит на знойные прогулки. Например — тех читателей «КП-Томск», которые запечатлели жаркую красоту Лагерного сада и поделились с изданием эксклюзивными снимками. В большой и живописной рекреационной зоне даже в аномальную погоду можно найти освежающую тень под свежей листвой. Лавочки в уютных уголках парка, синяя гладь реки и солнечные блики повсюду — в нашем новом фоторепортаже. Продолжаем заряжаться летним настроением в конце первой рабочей недели июня-2026.
Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что в первые выходные лета по области зафиксируют до +33°С.
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