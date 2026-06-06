Томские спасатели потушили 11 пожаров за сутки

Обошлось без пострадавших Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области.

За минувшие сутки в Томской области огнеборцы МЧС ликвидировали 11 возгораний, пострадавших нет. Об этом рассказали утром 6 июня в ГУ МЧС по региону.

В селе Кожевниково полыхали надворные постройки. Повреждены обрешетка крыши двора, стены бани внутри и снаружи по всей площади, потолочное перекрытие. Сгорела дощатая постройка. Площадь пожара составила 24 м². На месте отработали 5 пожарных и 2 единицы техники.

В поселке Моряковский Затон вспыхнула легковая машина на площади 3 м². Привлекались 4 специалиста и 2 единицы спецтехники.

На улице Ракетной в Томске выгорел моторный отсек автомобиля МАЗ. Площадь разгула стихии — 5 м². Ее унимали 9 огнеборцев с двумя единицами техники.

За этот же отчетный период сотрудники МЧС дважды привлекали для ликвидации последствий ДТП.

В ЦГМС предупредили, что с 6 по 11 июня местами по области сохранится чрезвычайная и высокая пожароопасность.

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