Томское СУ СК начало проверку из-за свалки на берегу Томи в мкрне Аникино

Фото: Ольга ЮШКОВА.
В Томске стартовала процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей №293 УК РФ — «Халатность». Ее проводит следственный отдел по Кировскому району после появления в соцсетях информации о нарушении природоохранного законодательства. Об этом ведомство рассказало 6 июня.
«Предварительно установлено, что на берегу реки Томи вблизи мкрн Аникино Томска хозяин парк-отеля организовал несанкционированную свалку строительного мусора. Она приводит к возникновению оползней, нарушению ландшафта и гибели зеленых насаждений. Обращения местных жителей в контролирующие инстанции результата не дали», — говорится в сообщении.
Специалистам предстоит оценить сложившуюся ситуацию и принять по итогам разбирательств процессуальное решение.
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